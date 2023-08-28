В «красивую» дату 23 августа поженились 79 томских пар

Дата 23 августа стала рекордной за месяц по количеству свадеб за месяц Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в один день, 23 августа, поженились 79 пар, сообщает пресс-служба обладминистрации. Эта «красивая» дата стала самой популярной у томских молодоженов в августе. Причем 56 влюбленных пар связали себя узами брака в Томске.

«Департамент ЗАГС Томской области 23 августа проводил церемонии регистрации брака также на дополнительной площадке: в Доме приемов Томской области», - уточнили в пресс-службе администрации региона и добавили, что решение предоставить его новобрачным принял губернатор Владимир Мазур.

Собщается, что Дом приемов является памятником деревянного зодчества «Усадьба Грацианова».

А за июнь нынешнего года в Томской области поженились более 800 пар.