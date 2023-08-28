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НовостиОбщество28 августа 2023 4:50

«До 20%»: томичи могут сэкономить на билетах на электрички

Томичи могут получить кешбэк на покупку билетов на электрички
Александра Тайбатрова
Получить кешбэк можно будет до 31 декабря

Получить кешбэк можно будет до 31 декабря

Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области могут получить кешбэк до 20% на покупку билетов на электрички, сообщает пресс-служба обладминистрации. Такая возможность стала доступна с 21 августа при поездках в электричках по Томской области.

«Чтобы поездка стоила дешевле, ее необходимо оплатить через «Систему быстрых платежей» в Telegram-боте АО «Кузбасс-пригород», приложении «РЖД Пассажирам», билетных кассах или в составе поезда у разъездного кассира», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Получить кешбэк можно будет до 31 декабря. Необходимо установить на свой смартфон специальное приложение «РЖД пассажирам», в качестве способа оплаты билета выбрать систему быстрых платежей. Важно, чтобы карта, с которой пройдет платеж, была зарегистрирована в системе лояльности.

Кешбэк придет в течение трех дней после покупки. При покупке нескольких билетов сразу кешбэк начислят за все разом. При этом за одну покупку можно вернуть до 40 рублей, а за целый месяц – до 1000 рублей для одного пользователя.