«До 20%»: томичи могут сэкономить на билетах на электрички

Получить кешбэк можно будет до 31 декабря Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области могут получить кешбэк до 20% на покупку билетов на электрички, сообщает пресс-служба обладминистрации. Такая возможность стала доступна с 21 августа при поездках в электричках по Томской области.

«Чтобы поездка стоила дешевле, ее необходимо оплатить через «Систему быстрых платежей» в Telegram-боте АО «Кузбасс-пригород», приложении «РЖД Пассажирам», билетных кассах или в составе поезда у разъездного кассира», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Получить кешбэк можно будет до 31 декабря. Необходимо установить на свой смартфон специальное приложение «РЖД пассажирам», в качестве способа оплаты билета выбрать систему быстрых платежей. Важно, чтобы карта, с которой пройдет платеж, была зарегистрирована в системе лояльности.

Кешбэк придет в течение трех дней после покупки. При покупке нескольких билетов сразу кешбэк начислят за все разом. При этом за одну покупку можно вернуть до 40 рублей, а за целый месяц – до 1000 рублей для одного пользователя.