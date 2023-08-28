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НовостиОбщество28 августа 2023 4:35

«Погода скорректировала планы»: на Коммунальном мосту в Томске идет ремонт

Южную сторону Коммунального моста в Томске откроют во вторник
Александра Тайбатрова
Все выходные на объекте продолжались работы по асфальтированию примыканий и установке барьерного ограждения

Все выходные на объекте продолжались работы по асфальтированию примыканий и установке барьерного ограждения

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Во вторник, 29 августа, в Томске планируют открыть для движения южную сторону Коммунального моста, сообщили в мэрии. Напомним, что открыть ее обещали к концу прошлой недели. Но, как отметили в мэрии, планы скорректировала погода.

«Все выходные на объекте продолжались работы по асфальтированию примыканий и установке барьерного ограждения», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Из-за погоды подрядчик чуть позже залил в деформационный шов бетон. К тому же, бетон должен был выстоять 36 часов. Прочность он наберет уже сегодня, говорится в сообщении, и тогда движение переключать на другую сторону моста. Напомним, что открыть мост для движения полностью планируют в начале сентября.