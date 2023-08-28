Житель Стрежевого поверил аферистам и потерял почти 400 тысяч рублей

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В полицию города Стрежевой поступило заявление от 68-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что лишился своих сбережений, почти 400 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит. Для того, чтобы аннулировать эти операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет», - говорится в сообщении.

Стрежевчанин выполнил полученные рекомендации. Он в срочном порядке оформили кредит и перечислил заемные деньги на те реквизиты, которые указал неизвестный. Только после этого пенсионер догадался, что имеет дело со злоумышленником.

Уточняется, что в полиции возбудили уголовное дело по статье №159 УК Российской Федерации - «Мошенничество».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что томичка стала жертвой аферистов во время интернет-шопинга

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