Дома почти на 40 улицах Томска останутся без света 28 августа

Фото: Анна Ковалёва

В разделе «Плановые отключения» портала «Горсети» появилась информация о прекращении подачи электричества в областном центре. Сегодня, 28 августа, света не будет более, чем на 40 улицах Томска.

С 09:00 до 10:30

Ул. Советская 111

ул. Савиных 13 п.5, 13-15

ул. Нахимова 2, 4-а п.5, п.7 и 8 2

пр. Ленина 1-3, 1-в, 1/3, 1/3 п.5

пер. Нахимова 2

С 09:00 до 12:00

проезд. Куйбышева 1, 2-14, 2-а

ул. Григорьева 23

ул. Космодемьянской Зои 2-а, 2-б, 5-26

ул. Куйбышева 3, 9-26, уч. 24-а

ул. Полевая 6, 7, 10-19, 22

ул. Центральная 10, 12 стр. 1, 13-а, 15 стр. 8

С 09:00 до 13:00

ул. Черных Ивана 109/4

Иркутский тракт 170-б, 174-182, 178 п. 2 и 4, 178 п. 2 и 4, 182 п. 6 и 1, 182/1, 184 п. 6, 186-188, 186-Б п. 5, 186-а, 188 п.6, 188 стр. 4, 188 стр. 6, 188-а, 188-г, 188/1 п. 5

С 09:00 до 14:00

ул. Советская 45

пл. Новособорная 1

С 09:00 до 16:00

пер. Латвийский 1-16

пер. Офицерский 3-13,6

ул. Ново-Деповская 2-я 1-9, 2-4, 8-26, 17 стр. 1

ул. Тяговая 1-16, 13-а

С 09:00 до 17:00

пер. Выборгский 17

пер. Белградский 5, 5-а, 10

ул. Хмельницкого Богдана 109-121, 121-а, 121-в

ул. Пожарского 25-31, 34-42

ул. Волгоградская 9, 12, 13, 15, 22-32

пос. Ново-Карьерный 2/3

пер. Пржевальского 2-б, 2-в

ул. Центральная 8, 15, 15/5

ул. Краснознаменная 8-10, 10-а, 10-б, 16, 19-32

ул. Дальневосточная 5-14

ул. Григорьева 6-31, 11-а, 26-а, 34-38, 46-50, 56-58

пер. Спичечный 3-9,4-6

пер. Краснознаменный 1, 1-а, 11

пер. Брянский 5-9

дер. Трубачево, ул. Купеческая 3, 7/1, 13-15

дер. Трубачево, ул. Жемчужная 7, 12-14, 12-а

дер. Трубачево, ул. Благодатная 28, 41, уч. 31, уч. 39

дер. Трубачево, ул Центральная 2

дер. Трубачево, ул Дачная уч.25, уч. 27

дер. Трубачево 2, 3, уч. 1, 14, 146, 158, уч. 98, уч. 120, уч. 124, уч. 142, уч. 151, уч. 156

С 10:00 до 17:00

СНТ «Надежда» уч. 1, уч. 2, уч. 3, уч. 5, уч. 6, уч. 8, уч. 9, уч. 14, уч. 15, уч. 20, уч. 26, уч. 27, уч. 36, уч. 37, уч. 39, уч. 40, уч. 41, уч. 42, уч. 43, уч. 45, уч. 48, уч. 50, уч. 54, уч. 56, уч. 58, уч. 61, уч. 63, уч. 66, уч. 68, уч. 69, уч. 70, уч. 72, уч. 73, уч. 74, уч. 76, уч. 77, уч. 78, уч. 79

ДНТ «Осень» уч. 227.

С 13:00 до 17:00

пр. Ленина 258, 262

ул. Профсоюзная 2, 2/2, 2 стр.3, 2 стр. 52, 2 стр. 55, 2/1 стр.3, 2/2, 2/5, 2/7, 2/11, 2/27, 2/40, 2/51, 2а, 2а. стр. 3, 2а стр.3, 2а стр. 6.

Подробный график отключений можно посмотреть на сайте «Горсетей».

Читайте также Небольшой дождь и гроза ожидаются в Томске 28 августа