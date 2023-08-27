Председатель облдумы Козловская перечислила драйверы развития экономики региона

Фото: Анна Ковалёва

О том, какие достижения обеспечили экономическое развитие Томской области, рассказала председатель облдумы Оксана Козловская. Информация об этом появилась на портале duma.tomsk.ru

По словам политика, 2022 год ознаменовало несколько рекордов. Так, впервые в дорожное строительство было проинвестировано более 13 млрд рублей. Тенденция сохранилась и в текущем году.

«Для нас это важно. Например, завершение реконструкции дороги «Камаевка – Асино – Первомайское» позволило получить развитие по ряду направлений. Продолжается строительство Северной широтной дороги», - отметила политик.

Козловская также подчеркнула, что впервые за несколько лет по итогам года зафиксировали профицит. Это помогло не допустить перебоев с финансированием из-за введения единого налогового счета в начале 2023-го. Благодаря так называемым «переходящим средствам» были повышены и зарплаты бюджетникам в соответствии с Указами Президента РФ Владимира Путина.

Отметила Козловская и активный процесс газификации региона. Она напомнила, что размер компенсации за подключение индивидуальных жилых объектов к газу увеличился.

«Средства в размере до 100 тысяч рублей выделяются из областного бюджета. С учетом федерального финансирования сумма государственной поддержки на газификацию может составить до 200 тысяч рублей», - сказала председатель облдумы.

Особое внимание Оксана Козловская обратила на то, что санкционное давление на Россию не сказалось на благополучии экономики области. За период с января по июнь 2023 года объем инвестиций вырос на 30%.

Напомним, об этих же достижениях говорил и губернатор Владимир Мазур во время предоставления отчета о деятельности органов исполнительной власти региона за 2022 год.

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