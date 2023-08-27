В Томске проведут арт-консервацию старого дома на улице Герцена

Фото: аккаунт "Том Сойер Фест Томск"

В субботу, 2 сентября, в 16:00 томские волонтеры проведут арт-консервацию старого деревянного здания по адресу улица Герцена, 15/1. Об этом сообщили представители движения.

«История Томска конца XIX - начала XX века прошла через этот дом своим особенным путем. И мы предлагаем этот путь продолжить вместе», - написали организаторы консервации в своем аккаунте в сети «ВКонтакте».

Фото: портал www.google.ru

Принять участие в акции сможет каждый желающий. Нужно будет привести в порядок территорию, загрунтовать проемы. Затем заколоченные окна распишут, взяв на основу иллюстрации Екатерины Комановой.

Волонтеров также ждет развлекательная программа.

«ДиДжей в боярской шубе, гоугоу девчонки на подтанцовке в кокошниках, ведущий с конкурсами на звание «Настоящий ли ты Томич» и угощения», - уточнила в своем аккаунте основатель движения «Том Сойер Фест Томск» Светлана Савина.

Меценатом арт-консервации выступил депутат Законодательной Думы Томской области Максим Лучшев.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала и об арт-консервации исторического дома на улице Советская.