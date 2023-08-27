Боец с позывным Хирург посетил томский штаб ОНФ

Томский участник спецоперации со своей дочерью. Фото: telegram-канал «Все для фронта 70»

Как говорят в «Народном фронте», это уже стало доброй традицией – приезжающие в отпуск участники СВО первым делом посещают штаб ОНФ. Вот и боец с позывным Хирург, как только оказался на Родине, отправился в гости к волонтерам – с 2 тортами и массой благодарностей от сослуживцев. Об этом журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказал руководитель местного регисполкома «Народного фронта» Сергей Шаляпин.

Фото: telegram-канал «Все для фронта 70»

«С Хирургом мы встречались в Макеевке весной, когда переправляли на СВО гуманитарку. Было очень трогательно, когда ему привезли посылку от дочери, а он передал в ответ подарок – игрушечного Чебурашку. Девочка очень ждала весточку от папы, который находился то на одном, то на другом боевом задании», - рассказывает Шаляпин.

Фото: telegram-канал «Все для фронта 70»

Активист уточняет, что, находясь на постоянной связи с военными земляками, волонтеры регулярно закрывают их точечные потребности. Отправляют ребятам спецодежду, дорогостоящую технику.

«Те приборы связи, которыми мы пользуемся, присланные вами, генераторы – все это очень сильно нам помогает выполнить свой долг, облегчает службу», - признался томский боец Хирург.

Побывав в штабе ОНФ, военнослужащий лично научился изготавливать паракордовые браслеты. Технику плетения ему показали волонтеры.

Фото: telegram-канал «Все для фронта 70»

При необходимости такой браслет можно быстро превратить в веревку и использовать по различному назначению. Затем стропа длиной от 3 до 10 метров легко собирается обратно, приобретая первоначальный вид.

Фото: telegram-канал «Все для фронта 70»

Ранее волонтеры «Народного фронта» поделились видеоотзывом о необычных изделиях от другого военного – с позывным Буян. На присланных кадрах видно, как его сослуживцы снимают свои браслеты и заменяют их паракордовыми.

Напомним, «Комсомольская правда – Томск» рассказала и том, что из региона отправили на Украину новую партию автомобилей.

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