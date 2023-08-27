Владимир Мазур поручил вице-губернаторам общаться с населением в соцсетях

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Выйти в интерактивный онлайн глава Томской области Владимир Мазур поручил своим заместителям во время выступления в облдуме. Губернатор заявил, что считает успешным опыт общения с населением, который уже есть у глав муниципальных образований.

Мазур назвал социальные сети и мессенджеры современным, удобным и понятным сервисом для коммуникаций чиновников с простыми жителями.

«Эту работу организовали главы территорий, руководители отраслевых департаментов. Поручаю сделать следующий шаг и выйти в онлайн своим заместителям», – сказал губернатор.

Напомним, весной 2023 года Владимир Мазур утвердил порядок работы аккаунтов региональных органов исполнительной власти в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram. Местным чиновникам запретили закрывать комментарии, а также предписали общаться с пользователями сети в разговорном стиле.

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