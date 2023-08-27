На Московском тракте Томска ночью с 26 на 27 августа загорелся дом

Ночью с 26 на 27 августа на Московском тракте в Томске загорелось здание. Очевидцы сняли на видео происшедшее и выложили в Telegram-канале «Регион-70».

На записи видно, что постройка, расположенная за забором, на частной территории, охвачена большим огнем.

«Сегодня ночью горел дом за ГОАР, пожарные конечно его быстро потушили, но огонь был быстрее», - прокомментировали новость авторы поста.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в регионе объявлена высокая пожароопасность в период с 26 по 28 августа.

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