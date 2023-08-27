Томские биологи первыми исследуют загрязнение Японского моря пластиком

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Насколько загрязнены экосистемы Японского моря микро- и макропластиком, выясняют биологи Томского государственного университета. Такие исследования проводятся впервые. Об этом сообщила пресс-служба ТГУ.

«В рамках совместной экспедиции с клубом аквалангистов СКАТ ТГУ они провели отбор проб донных отложений и живых организмов в районе поселка Славянка и на острове Сибирякова в заливе Петра Великого. Кроме того, ученые отработали методику оценки загрязнения пляжей морским пластиковым мусором по международной методике, принятой Конвенцией по защите морской среды», - поясняют в сообщении.

Уточняется, что ученые решают сразу 2 задачи. Во-первых, создают технологии для очистки природной среды от техногенных загрязнителей. Во-вторых, разрабатывают методики пробоподготовки образцов для количественного анализа частиц пластика.

По словам ученых, степень загрязнения пластиком морских экосистем РФ сегодня изучена недостаточно. Известно, что большой объем опасного мусора попадает в моря с течениями и речными водами.

В пресс-службе ТГУ уточнили, что, прежде всего, биологи принялись изучать морских ежей как самых типичных представителей местной фауны. Ученые собираются установить, насколько активно беспозвоночные аккумулируют микропластик.

Морские ежи. Фото: партал news.tsu.ru

«Также провели обследование прибрежных зон и пляжей по международной методике. Предварительные данные показали высокий уровень загрязнения. Одними из наиболее часто встречающихся загрязнителей являются фрагменты рыболовных сетей и пенопласт», - добавили в сообщении.

Уникальные исследования, лидерами которых являются томские биологи, проводят при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030».

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