В Томске 27 августа столбик термометра поднимется до отметки +22 градуса

Фото: Анна Ковалёва

В воскресенье, 27 августа, в Томске температура воздуха прогреется до +20…+22°С. Ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют. Утром местами – туман. Данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», - говорится в сообщении.

По области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах региона пройдут кратковременные дожди, грозы; туманы.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Воздух в регионе прогреется до +17…+22°С.

Метеорологи напоминают, что в период с 26 по 28 августа в Томской области ожидается местами высокая пожароопасность: 4 класса.

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