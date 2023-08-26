В томское село привезут старинную икону в престольный праздник

В старинном храме Спаса Нерукотворного будет совершена праздничная Божественная литургия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В село Коларово Томского района 29 августа доставят старинную икону Спаса Вседержителя. В Томской епархии сообщили, что в этот день местная Спасская церковь будет отмечать престольный праздник.

«В старинном храме Спаса Нерукотворного будет совершена праздничная Божественная литургия, которую возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав», - прокомментировали в епархии.

Митрополит преподнесет в дар храму старинную икону Спаса Вседержителя. Когда-то именно здесь хранилась томская святыня – чудотворная икона Спаса Нерукотворного.

Встреча иконы запланирована на 09.30, перед началом Божественной литургии.

Напомним, что в храмах Томской епархии совершат молебны перед новым учебным годом.