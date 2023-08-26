Ярмарка образовательных вакансий пройдет в Томске 29 августа

Около 30 работодателей предложат соискателям более 200 рабочих мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 29 августа пройдет ярмарка вакансий, на которой можно будет найти работу в образовательных учреждениях. В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что мероприятие состоится в центре Работа России» на проспекте Фрунзе, 103Д, с 11.00 до 13.00.

«Около 30 работодателей предложат соискателям более 200 рабочих мест», - уточнили в обладминистрации.

Сотрудников будут искать томские школы, детские сады, клубы, аграрный колледж, Томский кадетский корпус, экономико-юридический и механико-технологический техникум и т.д. Им нужны не только педагоги, но и воспитатели, повара, медработники, экономисты и другие сотрудники.

Напомним, что в Томской области не хватает 250 учителей.