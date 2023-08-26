«Работы выполнят до декабря»: в общежитиях ТГАСУ идет ремонт

В общежитиях на улице Пушкина, 29 и на улице Партизанской, 19 будут ремонтировать крыши. Фото: пресс-служба ТГАСУ

Томский государственный архитектурно-строительный университет получил субсидию от Минобра России в сумме 57 миллионов рублей. В пресс-службе вуза рассказали, что на эти средства отремонтируют пять общежитий. Заявку университет подавал в прошлом году, и ее одобрили.

«Большие объемы задач необходимо выполнить в сжатые сроки – до декабря текущего года», - отметили в пресс-службе вуза.

Так, в общежитиях на улице Пушкина, 29 и на улице Партизанской, 19 будут ремонтировать крыши. На улице Партизанской, 15 и 17 заменят окна. Также в общежитии на Пушкина, 29 также поменяют окна и балконные двери. А на Пушкина, 31 установят новые окна и двери. В общежитии на проспекте Ленина, 185 отремонтируют санузлы и умывальные комнаты, а на Партизанской, 15, поставят новые двери в жилые комнаты и отремонтируют душевые.

В тех зданиях, где меняют окна и двери, ремонтируют внутренние помещения, студенты могут спокойно заселяться. А вот в двух общежитиях, где идет ремонт крыш, живущих в комнатах на верхних этажах студентов временно переселят в другие комнаты.