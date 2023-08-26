«Прошла по ссылке»: томичка стала жертвой аферистов во время интернет-шопинга

Жительница Томска стала жертвой мошенников, когда хотела совершить покупку в интернете Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Томска стала жертвой мошенников, когда хотела совершить покупку в интернете. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области сообщили, что, по предварительным данным, 40-летняя женщина выбрала товар в интернет-магазине и написала продавцу.

«Ей отправили ссылку для оформления товара», - уточнили в пресс-службе полиции.

После оплаты женщина решила проверить товар, снова перешла по ссылке и поняла, что она не имеет отношения к интернет-магазину. В результате томичка лишилась 19 тысяч рублей и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, что в Томске будут судить новосибирца за коммерческий подкуп на 8,1 миллионов.