«Дорога к кампусу»: в Томске хотят построить три новых улицы

Также строительство позволит улучшить транспортную доступность района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Томска обратилась в областное правительство с просьбой выделить средства для проектирования и строительства трех новых улиц возле Зеленых горок. В пресс-службе мэрии уточнили, что дороги будут вести к студенческому кампусу. Речь идет про улицы Энтузиастов, Тургенева и Демьяна Бедного.

«Также это позволит улучшить транспортную доступность района», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

Ранее в Зеленых горках начали ремонтировать три улицы. Напомним, что ратифицировать концессию по студенческому кампусу будут томские депутаты.