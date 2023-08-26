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НовостиОбщество26 августа 2023 5:56

«Дорога к кампусу»: в Томске хотят построить три новых улицы

Мэрия Томска просить выделить средства на строительство трех дорог к кампусу
Александра Тайбатрова
Также строительство позволит улучшить транспортную доступность района

Также строительство позволит улучшить транспортную доступность района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Томска обратилась в областное правительство с просьбой выделить средства для проектирования и строительства трех новых улиц возле Зеленых горок. В пресс-службе мэрии уточнили, что дороги будут вести к студенческому кампусу. Речь идет про улицы Энтузиастов, Тургенева и Демьяна Бедного.

«Также это позволит улучшить транспортную доступность района», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

Ранее в Зеленых горках начали ремонтировать три улицы. Напомним, что ратифицировать концессию по студенческому кампусу будут томские депутаты.