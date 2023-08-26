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НовостиОбщество26 августа 2023 5:38

За неделю томичи превысили скорость почти 27 тысяч раз

За неделю в Томской области камеры зафиксировали более 28 тысяч нарушений на дорогах
Александра Тайбатрова
После того, как камера зафиксировала нарушение, данные попадают в ГИБДД

После того, как камера зафиксировала нарушение, данные попадают в ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшую неделю томичи превысили скорость почти 27 тысяч раз, такие данные приводит пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. Нарушения скоростного режима фиксировали камеры. В целом же они зарегистрировали свыше 28 тысяч нарушений за неделю.

«Основная цель использования приборов видеофиксации - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма», - напоминают в полиции.

После того, как камера зафиксировала нарушение, данные попадают в ГИБДД. Спустя какое-то время квитанция на оплату штрафа приходит к нарушителю. После вынесения постановления штрафа есть 20 дней, чтобы оплатить его со скидкой 50%. Если пропустить этот срок, придется оплачивать полную сумму штрафа.

Напомним, что в ДТП с грузовиком в Томской области пострадали четыре человека.