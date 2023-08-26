За неделю томичи превысили скорость почти 27 тысяч раз

После того, как камера зафиксировала нарушение, данные попадают в ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшую неделю томичи превысили скорость почти 27 тысяч раз, такие данные приводит пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. Нарушения скоростного режима фиксировали камеры. В целом же они зарегистрировали свыше 28 тысяч нарушений за неделю.

«Основная цель использования приборов видеофиксации - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма», - напоминают в полиции.

После того, как камера зафиксировала нарушение, данные попадают в ГИБДД. Спустя какое-то время квитанция на оплату штрафа приходит к нарушителю. После вынесения постановления штрафа есть 20 дней, чтобы оплатить его со скидкой 50%. Если пропустить этот срок, придется оплачивать полную сумму штрафа.

Напомним, что в ДТП с грузовиком в Томской области пострадали четыре человека.