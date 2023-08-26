Производственный комплекс развивают в Томском районе

На предприятии «Сибирские просторы» выпускают сборные строения из дерева Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томском районе активно развивается производственный комплекс. Проекты муниципалитета оценил губернатор Томской области Владимир Мазур, сообщает пресс-служба обладминистрации. Он посетил завод «Артлайф» возле села Калтай, где производят БАДы и функциональное питание.

«Генеральный директор компании Александр Австриевских рассказал о новых проектах, среди которых расширение производства и ассортимента продукции, а также строительство двух новых производственных корпусов», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Также губернатор побывал на предприятии «Северный сад», где находится самый крупный в мире сад жимолости. Сейчас производство существует на 100 гектарах, но скоро площади увеличатся еще на 200 гектаров.

Еще одно предприятие района – «Сибирские просторы». Здесь выпускают сборные строения из дерева – дома, бани, беседки. Ежегодно компания перерабатывает четыре тысячи кубометров дерева.