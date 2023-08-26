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НовостиОбщество26 августа 2023 4:12

«Рисунки и надписи»: сквер 166-й дивизии в Томске разрисовали неизвестные

Вандалы осквернили новый сквер на улице Нахимова в Томске
Александра Тайбатрова
Надписи закрашивали сотрудники администрации и подростки. Фото: скриншот видео мэрии Томска

Надписи закрашивали сотрудники администрации и подростки. Фото: скриншот видео мэрии Томска

Новый сквер имени 166-й стрелковой дивизии на улице Нахимова в Томске осквернили вандалы. Накануне в мэрии сообщили, что на бетонном заборе и на гаражах возле сквера неизвестные сделали надписи и рисунки.

«Сквер сотрудники проверяют ежедневно», - заверили в мэрии.

Как только вандализм был обнаружен, представители районной администрации обратились в полицию. Также был организован субботник, чтобы закрасить надписи. Этим занимались сотрудники администрации и подростки. Чтобы таких происшествий больше не было, в сквере планируют установить систему видеонаблюдения.

Напомним, что сквер имени 166-й стрелковой дивизии открыли 10 августа.