В сентябре в Томской области запустят проект о народах региона

В Томской области проживают представители около 140 народностей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре начнется реализация проекта «Томская область – многонациональный и мультикультурный регион». В пресс-службе обладминистрации рассказали, что в рамках проекта издадут книгу о народах Томской области с иллюстрациями. Книга появится во взрослых и детских библиотеках региона.

«В детско-юношеском центре «Огонёк» с октября по ноябрь пройдёт Фестиваль национальных культур», - сообщили в обладминистрации.

Школьники будут посещать национальные культурные центры, а представители разных этнических групп запишут подкасты.

Сообщается, что в Томской области проживают представители около 140 народностей, в том числе коренных. Организаторы надеются, что проект будет способствовать уважительному отношению к культурным традициям разных национальностей.