«Работают энергетики»: из-за падений деревьев в Томске повреждены электросети

Из-за последствий непогоды никто не пострадал Фото: Евгения ГУСЕВА

Со вчерашнего вечера в оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005 поступило более 20 обращений граждан, подсчитали в мэрии. Томичи сообщали о падениях веток и деревьев. Инциденты происходили на улицах Усова, Мичурина, Ивана Черных, 19-й Гвардейской дивизии, Беринга, Пушкина, на проспекте Кирова, Иркутском и Богашевском трактах.

«В результате падения деревьев на нескольких адресах повреждены сети электричества», - прокомментировали в мэрии.

Также известно, что из-за обрыва не короткое время ненадолго остановилось движение трамваев.

Никто не пострадал. В местах обрыва проводов работают электрики. А упавшие деревья скоро распилят и уберут, заверили в мэрии.