В Томске днем 26 августа не будет существенных осадков

Погоду прогнозируют облачную, с прояснениями. Фото: Анна Ковалева

После ночной непогоды днем 26 августа в Томске существенных осадков не ожидается, сообщает Томский гидрометцентр. Погоду прогнозируют облачную, с прояснениями.

Днем воздух в Томске прогреется до +18…+20 градусов. Будет дуть ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, иногда могут быть порывы до 13 метров в секунду.

В Томской области днем 26 августа будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +16…+21 градус. Прогнозируют ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.