Здание думы Томска хотят отремонтировать за 45 миллионов

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Голованова». Фото: Анна Ковалева

В Томске планируют отремонтировать крышу здания на проспекте Ленина, в котором располагается гордума. Аукционная документация размещена на портале Госзакупок. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Голованова».

Начальная цена аукциона составляет миллионов рублей. Заявки принимаются до 7 сентября.

В конце 2022 года депутаты попросили мэрию выделить деньги на ремонт кровли здания.