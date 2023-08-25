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НовостиОбщество25 августа 2023 13:03

Здание думы Томска хотят отремонтировать за 45 миллионов

В Томске объявлен аукцион на ремонт здания, в котором находится дума
Александра Тайбатрова
Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Голованова». Фото: Анна Ковалева

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Голованова». Фото: Анна Ковалева

В Томске планируют отремонтировать крышу здания на проспекте Ленина, в котором располагается гордума. Аукционная документация размещена на портале Госзакупок. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Голованова».

Начальная цена аукциона составляет миллионов рублей. Заявки принимаются до 7 сентября.

В конце 2022 года депутаты попросили мэрию выделить деньги на ремонт кровли здания.