«Нашли в лесу»: томские спасатели нашли потерявшихся грибников

. Потерявшихся в лесу нашли в 19.40, помощь медиков им не потребовалась. Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

В Томской области 22 августа в лесу заблудились жители села Нарга. Вызов поступил от ЕДДС Молчановского района.

«Две женщины и десятилетний ребёнок отправились за грибами в лесной массив между селами Нарга и Сарафаново», - рассказали в Томской областной поисково-спасательной службе.

В 17.28 спасатели района отправились на поиски и вскоре прибыли на место, где уже работали полицейские. Потерявшихся в лесу нашли в 19.40, помощь медиков им не потребовалась.

Ранее в Томске нашли пропавшего 34-летнего мужчину.