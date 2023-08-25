Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 августа 2023 12:32

«Нашли в лесу»: томские спасатели нашли потерявшихся грибников

Две женщины и ребенок пошли за грибами в Томской области и потерялись
Александра Тайбатрова
. Потерявшихся в лесу нашли в 19.40, помощь медиков им не потребовалась. Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

. Потерявшихся в лесу нашли в 19.40, помощь медиков им не потребовалась. Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

В Томской области 22 августа в лесу заблудились жители села Нарга. Вызов поступил от ЕДДС Молчановского района.

«Две женщины и десятилетний ребёнок отправились за грибами в лесной массив между селами Нарга и Сарафаново», - рассказали в Томской областной поисково-спасательной службе.

В 17.28 спасатели района отправились на поиски и вскоре прибыли на место, где уже работали полицейские. Потерявшихся в лесу нашли в 19.40, помощь медиков им не потребовалась.

Ранее в Томске нашли пропавшего 34-летнего мужчину.