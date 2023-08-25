«Не выдержал дистанцию»: под Стрежевым грузовик столкнулся с иномаркой

В итоге водитель и три пассажира легковушки попали в больницу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Недалеко от Стрежевого Томской области, на дороге в Нижневартовск августа произошло ДТП. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области рассказали, что столкнулись Камаз и легковой автомобиль Mitsubishi.

«По предварительным данным, 55-летний мужчина, управляя автомобилем КАМАЗ, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Mitsubishi», - прокомментировали в пресс-службе полиции.

В итоге водитель и три пассажира легковушки попали в больницу. Известно, что среди пострадавших есть 14-летний подросток. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Напомним, что пилота самолета, который пострадал при посадке, будут судить.