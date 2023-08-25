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НовостиОбщество25 августа 2023 11:21

Капремонт котлоагрегатора завершили на томской теплоэлектроцентрали №3

Производительность котлоагрегата составляет 500 тонн пара в час
Александра Тайбатрова
Специалисты отремонтировали на котлоагрегате тягодутьевые механизмы, барабан котла и отдельные элементы поверхностей нагрева

Специалисты отремонтировали на котлоагрегате тягодутьевые механизмы, барабан котла и отдельные элементы поверхностей нагрева

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На томской теплоцентрали №3 завершился капитальный ремонт котлоагрегата. В пресс-службе администрации Томской области рассказали, что работы выполняла «Томская генерация». Производительность котлоагрегата составляет 500 тонн пара в час.

«Специалисты отремонтировали на котлоагрегате тягодутьевые механизмы, барабан котла и отдельные элементы поверхностей нагрева», - сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Также на станции отремонтировали и заменили газопроводную, запорную и регулирующую арматуру, газовое оборудование котла и другие системы и узлы.