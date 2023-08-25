На субботу в Томске объявили штормовое предупреждение

Ночью 26 августа в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, ливни. Фото: Сиб.фм

На субботу, 26 августа, в Томске объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Томский гидрометцентр.

«Ночью 26 августа в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, ливни», - говорится в сообщении.

Также в прогнозе значится усиление ветра до 13 метров в секунду. При грозе возможен сильный дождь и порывы ветра до 23 метров в секунду.

Томичей и гостей города просят быть осторожными, особенно на дороге, не стоят рядом с деревьями и различными конструкциями, которые могут быть плохо закреплены.