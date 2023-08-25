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НовостиОбщество25 августа 2023 10:11

На субботу в Томске объявили штормовое предупреждение

В Томске 26 августа прогнозируют грозы, ливни, сильный ветер
Александра Тайбатрова
Ночью 26 августа в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, ливни. Фото: Сиб.фм

Ночью 26 августа в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, ливни. Фото: Сиб.фм

На субботу, 26 августа, в Томске объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Томский гидрометцентр.

«Ночью 26 августа в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, ливни», - говорится в сообщении.

Также в прогнозе значится усиление ветра до 13 метров в секунду. При грозе возможен сильный дождь и порывы ветра до 23 метров в секунду.

Томичей и гостей города просят быть осторожными, особенно на дороге, не стоят рядом с деревьями и различными конструкциями, которые могут быть плохо закреплены.