Банк Уралсиб проводит акцию «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета». В ней могут принять участие индивидуальные предприниматели и юрлица, зарегистрировавшие свой бизнес через бесплатный сервис регистрации https://reg.uralsib.ru/ и открывшие расчетный счет в Банке Уралсиб. Оборот по открытому расчетному счету должен составлять не менее 10 000 рублей за месяц в течение периода действия акции.

Участники акции, выполнившие ее условия, единовременно получат 10 000 бонусных баллов по Программе лояльности для клиентов малого бизнеса. Баллы начисляются и отражаются на бонусном счете участника в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн» в срок до последнего числа следующего месяца. Один бонус равен одному российскому рублю.

Сроки проведения акции с 17 июля по 30 сентября 2023 года включительно.

Более подробную информацию о акции, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1334 банкомата и 283 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.