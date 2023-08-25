«Около 800 миллионов»: фонд капремонта Томской области вошел в число лидеров

В Томской области план по капитальному ремонту домов на 2023 год выполнен на 50% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области план по капитальному ремонту домов на 2023 год выполнен на 50%, сообщает пресс-служба обладминистрации. Уже заключены контракты на 1,2 миллиардов, а на финансирование работ направили 653 миллиона.

«Благодаря выполненному капремонту, в этом году уже 14 тысяч жителей Томской области, проживающих в ста многоквартирных домах, улучшили жилищные условия», - уточнили в пресс-службе администрации региона.

При этом Томская область заняла второе место в СФО и 11 – по всей России по выполнению плана. Также в регионе высокий уровень собираемости взносов за капремонт – 96%. Это выше средних показателей в Сибири и России. А объем средств регионального фонда, из которого финансируют работы, составляет 800 миллионов.

Фонд капремонта уже начал заключать контракты на следующий год. Определены 140 подрядчиков, которые выполнят работы на 150 миллионов рублей.