Нефтетранспортники поддерживают биоразнообразие сибирских рек

Специалисты «Транснефть - Западная Сибирь» провели экологическое мероприятие по восстановлению биоразнообразия сибирских рек. В реку Томь в Томской области было выпущено 106 тыс. мальков нельмы и муксуна – ценных пород рыб семейства сиговых.

Молодь была выращена специализированным предприятием – Томским научно-производственным рыбоводным комплексом. В мероприятии по выпуску рыбы в природную среду принимали участие специалисты АО «Транснефть-Западная Сибирь», представители рыбоводной организации, а также томского филиала Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, Верхне-Обского филиала «Главрыбвод», Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Перед выпуском была проведена подготовительная работа. Специалисты ФГБУ «Всероссийского НИИ Рыбного хозяйства и океанографии» определили место выпуска, видовой состав молоди и провели расчет ее количества Мальки нельмы и муксуна навеской 2,5 грамма каждый были выпущены в реку по специальным желобам в потоке воды под контролем сотрудников Росрыболовства.

Компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия сибирских рек – важное направление политики в области охраны окружающей среды АО «Транснефть – Западная Сибирь». Только в 2023 году на восполнение водных биологических ресурсов рек Обь-Иртышского бассейна предприятие направило 4,6 млн рублей.

Также в рамках рационального природопользования специалисты акционерного общества выполняют постоянный производственный экологический контроль состояния окружающей среды, обеспечивают компенсационное озеленение, реализуют проекты по модернизации очистных сооружений, тепловых сетей на объектах предприятия, внедряют современные природоохранные технологии и решения, обновляют материально-техническую базу эколого-аналитических лабораторий. Кроме того, на предприятии реализуются корпоративные волонтерские экологические акции по уборке и озеленению территорий.