Депутаты будут ратифицировать концессию по межвузовскому кампусу в Томске

Принятые поправки также закрепляют права администрации Томской области по определению порядка и требований к концессионерам. Фото: Анна Ковалева

Законодательная Дума Томской области будет утверждать заключения и получит право расторгать подписанные концессионные соглашения. В пресс-службе Думы уточнили, что соответствующие поправки приняли на заседании 24 августа.

«Принятые поправки также закрепляют права администрации Томской области по определению порядка и требований к концессионерам», - рассказали в пресс-службе Думы и уточнили, что это касается концессий, рассчитанных на срок более трех лет.

Эти поправки означают, что областные депутаты будут ратифицировать концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса после того, как администраций региона его подпишет.