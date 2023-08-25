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НовостиОбщество25 августа 2023 6:38

Депутаты будут ратифицировать концессию по межвузовскому кампусу в Томске

Томские депутаты будут утверждать и расторгать концессионные соглашения
Александра Тайбатрова
Принятые поправки также закрепляют права администрации Томской области по определению порядка и требований к концессионерам. Фото: Анна Ковалева

Принятые поправки также закрепляют права администрации Томской области по определению порядка и требований к концессионерам. Фото: Анна Ковалева

Законодательная Дума Томской области будет утверждать заключения и получит право расторгать подписанные концессионные соглашения. В пресс-службе Думы уточнили, что соответствующие поправки приняли на заседании 24 августа.

«Принятые поправки также закрепляют права администрации Томской области по определению порядка и требований к концессионерам», - рассказали в пресс-службе Думы и уточнили, что это касается концессий, рассчитанных на срок более трех лет.

Эти поправки означают, что областные депутаты будут ратифицировать концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса после того, как администраций региона его подпишет.