Более 2100 томичей уехали за границу в январе-июне 2023 года

Из других регионов России в Томскую область приехали чуть больше 2700 человек, из-за рубежа – около 2000 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За шесть месяцев 2023 года из Томской области за границу уехали более 2100 человек, такие данные приводит Томскстат. Всего же, по данным ведомства, в регионе сменили место жительства более 12 тысяч человек. В том числе более 5300 человек уехали в другие регионы России, а более 4500 томичей переехали в другие города и районы Томской области.

«В Томскую область прибыло 9263 человека», - сообщили в Томскстате.

Из других регионов России в Томскую область приехали чуть больше 2700 человек, из-за рубежа – около 2000 человек. Таким образом, из-за миграционного оттока численность населения Томской области стала меньше на 2768 человек.

Напомним, что 23 августа в Томской области поженились почти 80 пар.