Дмитрий Медведев заявил, что победу «Единой России» обеспечит полное доверие граждан

Победа партии на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы с качественной защитой результатов голосования. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, победа «Единой России» на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы – с качественной защитой результатов голосования, подчеркнул Председатель партии Дмитрий Медведев на ВКС с главами регионов – лидерами партийных списков на региональных выборах. Участие в ней приняли секретарь Генсовета Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев.

«Большинство высших должностных лиц регионов сегодня избирается от «Единой России». Как, впрочем, и в прежние годы. У нас общая программа и общие цели, которые поставлены Президентом страны», - цитирует сайт Дмитрия Медведева.

В свою очередь, Андрей Турчак что выдвижение от партии дает свои преимущества и накладывает ответственность. «Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах», - отметил он, уточнив: по всей стране собрано более 860 тысяч предложений, проведены десятки тысяч встреч с жителями.

«Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач – ключевой показатель эффективности партии», - подчеркнул Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, указал на то, что необходимо усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к партии. Главная задача на следующий финансовый год – полное обеспечение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе, а также продолжение проектов, которые определяют качество жизни. Один из ключевых приоритетов – помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей. Есть множество других задач социального плана. Страна живет в режиме «Все для фронта, все для Победы», но и текущие проблемы надо решать.

Итоги реализации партийной программы и проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, здравоохранении и культуре представили действующие губернаторы. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии.

Председатель партии поблагодарил глав субъектов, добавив: сторонники «Единой России» на осенних выборах станут основой для работы на президентской кампании в 2024 году. Он выразил мнение, что нужно будет уделить пристальное внимание взаимодействию с избирателями.

В Единый день голосования пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов выберут депутатов регионального и местного уровней - 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов.