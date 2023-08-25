Жителям Томской области рассказали об эффективности народных средств

ru.freepik.com

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru перечислила полезные и вредные народные методы лечения ожогов.

Медик рассказала, что ни в коем случае не нужно сдирать кожу, которая раздувается в пузырь с жидкостью после ожога.

"Этого делать ни в коем случае нельзя. Пузырь нужно обработать антисептиком, аккуратно проколоть стерильной иглой, выпустить всю жидкость, чтобы кожа сверху прикрывала ранку, оголять нельзя, иначе возможна пигментация, рубцевание и инфицирование", — предупредила врач.

Егорова рассказала, что сметана и кефир способствуют заживлению ожогов.

РН кожи нормализуется, и восстановление будет проходить быстрее Сметана и кефир охлаждают, закисляют кожу. Если просто кожа покраснела, и вы намажете кефиром или сметаной, ничего в этом такого нет. Пожалуйста, мажьте. PH кожи сдвигается в кислую сторону, и, таким образом, коже хорошо становится, она охлаждается"", — объяснила эксперт.

Дерматолог посоветовала прикладывать к обожжёному месту холод.

"Если кипяток вылили — первым делом приложите холод и можно спрыснуть хлоргексидином, гормональную мазь нанести сверху с антибиотиком и приложить лёд или полить ледяной водой максимально быстро, чтобы ткани успели остыть, чтобы ожог был меньше, а потом обработать антисептиком, "Пантенолом" или противоожоговую повязку нанести", — дала рекомендации специалист.

Врач объяснила, что не стоит лечить ожоги солью. Применение хозяйственного мыла при ожогах, по словам медика, не лишено смысла, однако этот метод она не рекомендует для массового применения.

Егорова советует использовать при ожогах алоэ.

"Алоэ обладает очень мощным регенерационным действием. Но сначала всё равно ожог нужно опустить под холодную воду, а потом нанести сок алоэ", — объяснила дерматолог.

Эксперт подчеркнула, что ожоги первой и второй степени можно попытаться вылечить самостоятельно, однако с ожогом третьей степени следует назамедлительно обратиться к врачу.