Более 60 нетрезвых томских водителей навсегда лишились автомобилей

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Летом 2022 года правила в отношении пьяных автолюбителей ужесточились. В статью 104.1 УК РФ внесли изменения, согласно которым у несколько раз севшего за руль водителя конфискуют транспортное средство. Порядок действия закона журналистке «Московского комсомольца в Томске» разъяснил заместитель прокурора региона Валерий Александрин.

По его словам, уголовная ответственность по статье 264.1 УК Российской Федерации наступает в том случае, если автолюбителя уже наказывали за пьяную езду. Машину принудительно и безвозмездно изымают в пользу государства.

Кроме того, автомобиль могут конфисковать и у человека, который неоднократно управлял им без водительских прав.

Даже если машина не зарегистрирована официально, она все равно может быть изъята.

«Конфискация – весьма эффективная мера профилактики преступлений и иных правонарушений на дорогах, ведь, говоря простыми словами, государство навсегда забирает автомобиль нарушителя, лишая его возможности в дальнейшем преступать закон», - сказал зампрокурора.

Уточним, что за время действия нового закона в Томской области успели конфисковать автомобили, мотоциклы и снегоходы у 64 нетрезвых водителей.

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