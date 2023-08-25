В Томске организуют «ЗООбарахолка» 27 августа

Фото: аккаунт "16-я ЗOOбарахолка в Томске" "ВК"

В ближайшее воскресенье, 27 августа, жители и гости Томска смогут посетить «ЗООбарахолку», которую организуют в Музейном саду областного краеведческого музея. Об этом сообщили организаторы мероприятия в аккаунте «ВКонтакте».

Уточняется, что средства, вырученные при продаже зоотоваров, а также книг, игрушек, одежды, посуды, сувениров направят на содержание и лечение животных.

«В этот раз покупатели ЗООбарахолки помогут более чем 400 животным, среди которых не только кошки и собаки, но и птицы, кролики и даже еж», - уточняется в сообщении.

В программу мероприятия включат творческие мастер-классы. Посетителй также ждут «кошачья почта» и гадание на кошачьей Книге перемен.

С 17:00 до 19:00 откроется дисконт-локация с распродажей одежды за символическую цену. На мероприятие можно принести подарки для подопечных зоозащитников: https://vk.com/wall-157195102_3900

«ЗООбарахолка» откроется в 12:00. Адрес проведения мероприятия: проспект Ленина 75.