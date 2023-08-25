Семь скамеек и урны установили у высохшего озера ДОК в Северске

Фото: Анна Ковалёва

Депутат Законодательной Думы Томской области и активист местного отделения «Народного фронта» Екатерина Радионова высказала в своем Telegram-канале мнение о том, как работают органы исполнительной власти. «Некоторые чиновники до сих пор пытаются имитацию бурной деятельности выдать за системную работу», - написала Екатерина.

Депутат привела в пример промежуточные результаты расчистки северского озера Док в рамках нацпроекта «Экология». Так, недавно на берегу высохшего водоема появились 7 новых скамеек и урны. Радионова опубликовала фотографии благоустроенного берега, которыми с активистами ОНФ поделилась редакция «Комсомольской правды – Томск».

Фото: Анна Ковалёва

«Озеро Док так расчистили, что уже воды в нем совсем нет! Но это никого не смущает, и на берегах высохшего водоема, в котором совсем нет воды, продолжается благоустройство – устанавливают скамейки и урны», - прокомментировала новость Радионова.

Напомним, ранее жители Северска пожаловались на состояние реабилитированного озера, в котором пропала вода.

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