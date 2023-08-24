Почти 80 пар поженились в Томской области 23 августа

56 влюбленных зарегистрировали свой брак в Томске Фото: Иван МАКЕЕВ

В «красивую» дату – 23.08.2023 – в Томской области поженились 79 пар. Причем 56 влюбленных зарегистрировали свой брак в Томске.

В этот день браки регистрировали также на дополнительной площадке – в Доме приемов Томской области. В пресс-службе обладминистрации рассказали, что решение предоставить его новобрачным принял губернатор Владимир Мазур.

Дом приемов является памятником деревянного зодчества «Усадьба Грацианова».

Ранее в июне 2023 года в Томской области поженились более 800 пар.