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НовостиОбщество24 августа 2023 13:04

Почти 80 пар поженились в Томской области 23 августа

«Красивая» дата стала самой популярной у молодоженов в августе
Александра Тайбатрова
56 влюбленных зарегистрировали свой брак в Томске

56 влюбленных зарегистрировали свой брак в Томске

Фото: Иван МАКЕЕВ

В «красивую» дату – 23.08.2023 – в Томской области поженились 79 пар. Причем 56 влюбленных зарегистрировали свой брак в Томске.

В этот день браки регистрировали также на дополнительной площадке – в Доме приемов Томской области. В пресс-службе обладминистрации рассказали, что решение предоставить его новобрачным принял губернатор Владимир Мазур.

Дом приемов является памятником деревянного зодчества «Усадьба Грацианова».

Ранее в июне 2023 года в Томской области поженились более 800 пар.