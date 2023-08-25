Томичам на заметку: как повысить давление в домашних условиях?

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Пониженное давление, или гипотония — состояние не более приятное, чем повышенное. Часто оно сопровождается слабостью, головокружением или головной болью. Как повысить пониженное давление в домашних условиях и что нельзя делать при гипотонии, порталу «Секрет Фирмы» рассказали врачи.

Постоянное низкое давление может приводить к хронической усталости пациента, высокой утомляемости, слабости, рассказала Диана Деревянкина, кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu. Может даже возникать дефицит кислорода в крови, что негативно влияет на мозг, сердце и другие органы.

При гипотонии может развиваться почечная и сердечная недостаточность, повышен риск инсульта. Кроме того, пациент может ощущать частые головокружения и головные боли, а также, по некоторым версиям, становится более метеозависимым.

Врачи перечислили следующие симптомы постоянно пониженного давления:

постоянное ощущение слабости, усталости;

высокая утомляемость и сниженная работоспособность;

нарушения сна;

учащённый сердечный ритм;

повышенное потоотделение;

частые головные боли в области висков и головокружения;

одышка;

часто возникающее ощущение холода или озноба;

неспособность концентрироваться.

При этом врачи различают хроническую (физиологическую) и острую гипотензию.

Кроме того, отметил кардиолог, выделяют такую форму гипотензии, как ортостатическая гипотензия. Она ситуативно проявляется резким снижением давления при смене положения тела из горизонтального или сидячего в вертикальное. В этом случае часто возникают так называемые «мушки перед глазами» вплоть до обморочных состояний.

Гипотония и сама по себе может проявляться в виде обмороков, особенно в духоте, добавила кардиолог Диана Деревянкина. Пациенты с пониженным давлением часто остро ощущают перепады температуры, влажности воздуха, а также могут быть склонны к резким перепадам настроения.

Причины низкого давления

Александр Матвеев, врач-терапевт клиники «К+31 Запад», указал, что причинами пониженного давления могут быть:

Периодическое или постоянное недостаточное сокращение сердца.

Потеря крови или обезвоживание, что приводит к снижению объёма циркулирующей крови.

Расширение сосудов, что приводит к снижению сосудистого сопротивления (тонуса сосудов).

Некоторые лекарства или медицинские состояния.

Кроме того, риски заполучить хроническую гипотонию увеличивают генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни, неправильное питание.

Чем опасно пониженное давление

Считается, что повышенное давление хуже, чем пониженное, из-за высоких рисков инсульта или инфаркта. Но и пониженное давление может быть опасным, особенно когда оно вызывает серьёзные симптомы или когда из-за него нарушается снабжение кислородом важных органов, например, сердца, головного мозга и почек.

При этом люди, живущие с пониженным давлением постоянно, как ни странно, более защищены от самых негативных последствий такого состояния.

Если пониженное давление у человека хроническое, лучшим решением будет дойти до врача-кардиолога, пройти обследование и получить медикаментозные назначения. В зависимости от диагноза, таблетки надо будет пропивать курсом, принимать регулярно или по состоянию.

Главное — не назначать их себе самостоятельно. Кардиолог Диана Деревянкина подчеркнула, что при возникновении каких-либо недомоганий заниматься самолечением не рекомендуется. Это касается и нормализации артериального давления.