Хирургический корпус томского онкодиспансера откроется в 2023 году

Строительство корпуса началось в 2019 году, а завершить его планировали в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца 2023 года в Томске начнет работать хирургический корпус онкологического диспансера. Об этом сообщил 24 августа губернатор Томской области Владимир Мазур на заседании Законодательной Думы региона 24 августа. По его словам, к открытию почти все готово.

Строился корпус непросто, очень часто вносились изменения в проектно-сметную документацию. Были также проблемы с поставкой оборудования из-за рубежа.

Строительство корпуса началось в 2019 году, а завершить его планировали в 2021 году. Но сроки пришлось сдвинуть.

Корпус будет рассчитан на 200 посещений в смену, здесь разместят 120 коек и поликлинику.

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