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НовостиОбщество24 августа 2023 10:22

Новую амбулаторию за 20 миллионов построили в Красном Яре Томской области

В Кривошеинском районе достроили амбулаторию на 300 квадратных метров
Александра Тайбатрова
Сейчас в амбулатории проводят лицензирование, также сюда покупают мебель и оборудование

Сейчас в амбулатории проводят лицензирование, также сюда покупают мебель и оборудование

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В селе Красный Яр Кривошеинского района построили новую врачебную амбулаторию. Строительство стартовало в феврале этого года, рассказали в пресс-службе администрации Томской области. На проект направили более 20 миллионов рублей.

«Конструкция площадью около 300 квадратных метров возведена по национальному проекту «Здравоохранение», - прокомментировали в обладминистрации.

Сейчас в амбулатории проводят лицензирование, также сюда покупают мебель и оборудование. В облздраве рассчитывают, что пациентов здесь смогут принимать осенью.

В новой амбулатории будут принимать врач общей практики и стоматолог. Здесь будут работать смотровой, прививочный, процедурный, физиотерапевтический кабинеты, а также дневной стационар и лаборатории.

Ранее томские врачи спасли пациента после клинической смерти.