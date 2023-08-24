Новую амбулаторию за 20 миллионов построили в Красном Яре Томской области

Сейчас в амбулатории проводят лицензирование, также сюда покупают мебель и оборудование Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В селе Красный Яр Кривошеинского района построили новую врачебную амбулаторию. Строительство стартовало в феврале этого года, рассказали в пресс-службе администрации Томской области. На проект направили более 20 миллионов рублей.

«Конструкция площадью около 300 квадратных метров возведена по национальному проекту «Здравоохранение», - прокомментировали в обладминистрации.

Сейчас в амбулатории проводят лицензирование, также сюда покупают мебель и оборудование. В облздраве рассчитывают, что пациентов здесь смогут принимать осенью.

В новой амбулатории будут принимать врач общей практики и стоматолог. Здесь будут работать смотровой, прививочный, процедурный, физиотерапевтический кабинеты, а также дневной стационар и лаборатории.

Ранее томские врачи спасли пациента после клинической смерти.