«Ливни, ветер, град»: томичей предупредили об ухудшении погоды

25 и 26 августа возможны дожди и грозы. Фото: Анна Ковалева

В ближайшие дни, 25 и 26 августа, в Томске испортится погода. Об этом предупредили в мэрии со ссылкой на Томский гидрометцентр. Днем в пятницу и ночью в субботу прогнозируют, дожди, грозы и даже град.

«Возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду, при грозах шквалистые порывы ветра до 23 метров в секунду», - следует из сообщения.

Томичей призывают соблюдать меры безопасности, быть внимательными на дорогах, не находиться возле деревьев и слабо закрепленных объектов.