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НовостиОбщество24 августа 2023 8:10

Проект развязки на Транспортной площади в Томске появится не раньше 2025 года

Сначала необходимо внести изменения в генплан Томска
Александра Тайбатрова
В адрес Администрации Томска направлено ходатайство о принятии нормативного акта по подготовке проекта планировки

В адрес Администрации Томска направлено ходатайство о принятии нормативного акта по подготовке проекта планировки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Решать вопрос с транспортной доступностью Южной площади можно будет после внесения изменений в генплан Томска. Это следует из ответов на вопросы депутатов Законодательной Думы Томской области. Материалы опубликованы на сайте Думы.

«В адрес Администрации Томска направлено ходатайство о принятии нормативного акта по подготовке проекта планировки», - говорится в сообщении.

В ответе на ходатайство сообщается, что в генплане Томска такого объекта нет. При этом еще в 2021 году была разработана предпроектная документация для строительства развязки в районе Транспортной площади. А разрабатывать проект на этот объект можно будет только после внесения соответствующих изменений в генплан города. Ориентировочно это произойдет после 2025 года.