В Томской области не хватает более 250 учителей

Томские учителя, как правило, работают не на одну ставку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школах Томской области есть дефицит кадров, не хватает более 250 учителей. Такие данные привел начальник департамента образования Томска Максим Савенков во время заседания комиссии по социальным вопросам гордумы. Он отметил, что больше всего в регионе нужны учителя математики – на эту должность есть 40 вакансий. Незначительно меньше потребность в учителях иностранных языков и начальных классов – 39 и 38 вакансий соответственно.

Томские учителя, как правило, работают не на одну ставку. В среднем, каждый педагог проводит 30 уроков в неделю.

Также в ходе заседания комиссии Максим Савенков напомнил, что студенты педагогических вузов могут работать в школе, начиная с третьего курса. Например, в ТГПУ работающим студентам готовы составлять индивидуальный учебный план. Между тем, с начала 2023 года почти 70 молодых специалистов пришли работать в школы.

Напомним, что пять учебных заведений Томской области вошли в число лучших в России.