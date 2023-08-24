Елена Карташова в третий раз подряд стала омбудсменом Томской области

Елена Карташова. Фото: аппарат уполномоченного по правам человека в Томской области

Елену Карташову вновь избрали уполномоченным по правам человека Томской области. Ее кандидатуру утвердили на заседании Законодательной Думы региона 24 августа.

Напомним, что отбор кандидатов на пост уполномочено по правам человека в регионе объявили в июне в связи с истечением срока полномочий действующего омбудсмена.

Елена Карташова впервые была избрана уполномоченным по правам человека в Томской области 27 июня 2013 года. 23 августа 2018 года срок ее полномочий продлили еще на пять лет.

С назначением на пост омбудсмена в третий раз Елену Карташову поздравила спикер Законодательной Думы Оксана Козловская.