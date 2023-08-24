В Томске начали ремонтировать ветхие теплосети в переулке Источном

Ремонт позволит обеспечить качественную и бесперебойную подачу ресурса в дом Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске начали ремонтировать ветхие тепловые сети после выносного узла, отчитались в мэрии. Речь идет про сети в районе дома №5 в переулке Источном. Здесь обещают заменить около 40 метров ветхих коммуникаций.

«Это позволит обеспечить качественную и бесперебойную подачу ресурса в дом», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее в доме №5 в переулке Источном параметры по отоплению не выдерживались, потому что на теплосетях постоянно появлялись повреждения. Сети, которые вели к дому, ремонтировали ресурсники своими силами, но проблему это не решало, требовалась полная замена участка сетей.

В мэрии добавили, что на ремонт таких ветхих сетей и выносных теплоузлов в Томске выделено 20 миллионов рублей. Причем почти на 20 адресах ремонт уже завершили.

Напомним, что участок улицы Киевской перекроют до 28 августа из-за ремонта теплосетей.