Пять учебных заведений Томской области вошли в число лучших в России

Всего в рейтинг включены учебные заведения из 38 регионов РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу пять образовательных учреждений Томской области вошли в число лучших школ России. Рейтинг 200 учебных заведений страны составлен агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). Школы оценивались по конкурентоспособности учеников, то есть по количеству выпускников, которые поступили в лучшие вузы.

«Всего в рейтинг включены учебные заведения из 38 регионов РФ», - говорится в сообщении агентства.

Среди томских учебных заведений самое высокое место в рейтинге занял Лицей при ТПУ, который набрал почти 64,8 баллов из 100 возможных – лицей оказался на 19 месте. Томский физико-технический лицей занял 31 место с 55,3 баллами. Еще три томских учебных заведения заняли места во второй сотне рейтинга. Лицей ТГУ оказался на 117 месте (36,4 баллов), Гуманитарный лицей Томска – на 159 месте (33,3 баллов) и гимназия №6 – на 182 месте (31,8 баллов).

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