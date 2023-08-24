Мазур отчитался по итогам национальных проектов 2022 года в Томской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время заседания Законодательной Думы в Томске, губернатор Владимир Мазур отчитался по итогам национальных проектов 2022 года в регионе.

- отремонтировано 238 км дорог;

- благоустроено 50 общественных пространств;

- в Томске появилось 4 новых детских сада;

- капитально отремонтированы Кривошеинская и Асиновская районные больницы;

- проведен капремонт домов культуры в Молчанове, Степановке (Верхнекетский район),

Больше-Дорохове (Асиновский район), Уртаме (Кожевниковский район);

- приобретено медицинское оборудование и 32 автомобиля для больниц региона;

- закуплено оборудование для «Точек роста», учреждений культуры и спорта;

- 346 семей переехали из аварийного жилья в комфортное и безопасное.

Добавляется, что в 2022 году объем финансирования нацпроектов в Томской области составил 14,6 млрд рублей.

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