Мазур отчитался по итогам национальных проектов 2022 года в Томской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во время заседания Законодательной Думы в Томске, губернатор Владимир Мазур отчитался по итогам национальных проектов 2022 года в регионе.
- отремонтировано 238 км дорог;
- благоустроено 50 общественных пространств;
- в Томске появилось 4 новых детских сада;
- капитально отремонтированы Кривошеинская и Асиновская районные больницы;
- проведен капремонт домов культуры в Молчанове, Степановке (Верхнекетский район),
Больше-Дорохове (Асиновский район), Уртаме (Кожевниковский район);
- приобретено медицинское оборудование и 32 автомобиля для больниц региона;
- закуплено оборудование для «Точек роста», учреждений культуры и спорта;
- 346 семей переехали из аварийного жилья в комфортное и безопасное.
Добавляется, что в 2022 году объем финансирования нацпроектов в Томской области составил 14,6 млрд рублей.
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