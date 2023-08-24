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В 2022 году Томская область вышла на исторический минимум по безработице. Об этом заявил губернатор региона Владимир Мазур во время заседания Законодательной Думы.

"В 2022 году Томская область вышла на исторический минимум по безработице. На 4 300 безработных в регионе приходится более 10 тыс. вакансий", - заявил глава области.

Напомним, что на этом же заседании Мазур отчитался о том, куда ушли федеральные деньги в Томской области.

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